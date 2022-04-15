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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 18 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА


15:13 15.04.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 апреля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8278 белорусского рубля, 1 евро – 3,0583 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5217 белорусского рубля, 100 гривен – 9,6184 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,4374 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2022
валюта курс
EUR 3.1098
USD 2.8506
RUB 3.5065
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0583 -0.0515
USD 2.8278 -0.0228
RUB 3.5217 +0.0152
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0510 3.0630
USD 2.8200 2.8300
RUB 2.8000 3.5200
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Конвертация в банках
на 15.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0860
EUR/RUB 85.0000 109.5000
USD/RUB 79.0000 101.0000
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