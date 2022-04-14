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15.04.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 15 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:46 15.04.2022

В пятницу, 15 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0228 BYN (-0,8%) до 2,8278 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,8506 BYN). Объем торгов составил 73 515 900 BYN.

Евро также упал на 0,0515 BYN (-1,66%) до 3,0583 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,1098 BYN). Объем торгов составил 76 041 900 BYN.

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0152 BYN (+0,43%) до 3,5217 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5065 BYN). Объем торгов составил 49 415 900 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0325 BYN (-0,73%) до 4,4456 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,4781 BYN). Объем торгов составил 13 692 500 BYN.

Курс продажи доллара на 14:20 в белорусских банках колеблется между 2,826 и 2,87 рубля; евро между 3,063 и 3,09 рубля; 100 российских рублей между 3,52 и 3,9 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2022
валюта курс
EUR 3.1098
USD 2.8506
RUB 3.5065
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Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.1098 +0.0474
USD 2.8506 +0.0202
RUB 3.5065 -0.0435
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0510 3.0630
USD 2.8200 2.8300
RUB 2.8000 3.5200
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Конвертация в банках
на 15.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0860
EUR/RUB 85.0000 109.5000
USD/RUB 79.0000 101.0000
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