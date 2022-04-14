В пятницу, 15 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0228 BYN (-0,8%) до 2,8278 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,8506 BYN). Объем торгов составил 73 515 900 BYN.

Евро также упал на 0,0515 BYN (-1,66%) до 3,0583 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,1098 BYN). Объем торгов составил 76 041 900 BYN.

В свою очередь российский рубль укрепился на 0,0152 BYN (+0,43%) до 3,5217 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5065 BYN). Объем торгов составил 49 415 900 BYN.

Курс китайского юаня ослаб на 0,0325 BYN (-0,73%) до 4,4456 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,4781 BYN). Объем торгов составил 13 692 500 BYN.

Курс продажи доллара на 14:20 в белорусских банках колеблется между 2,826 и 2,87 рубля; евро между 3,063 и 3,09 рубля; 100 российских рублей между 3,52 и 3,9 рубля.