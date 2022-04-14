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14.04.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 14 АПРЕЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:43 14.04.2022

В четверг, 14 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0202 BYN (+0,71%) до 2,8506 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,8304). Объем торгов составил 111 599 000 BYN.

Евро восстановился на 0,0474 BYN (+1,55%) до 3,1098 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,0624). Объем торгов составил 93 772 800 BYN.

Курс российского рубля продолжил снижение на 0,0435 BYN (-1,23%) до 3,5065 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,55 BYN). Объем торгов составил 27 766 100 BYN.

Курс китайского юаня повысился на 0,0312 BYN (+0,7%) до 4,4781 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,4469 BYN). Объем торгов составил 4 140 890 BYN.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,859 и 2,89 рубля; евро между 3,115 и 3,135 рубля; 100 российских рублей между 3,52 и 3,9 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2022
валюта курс
EUR 3.0624
USD 2.8304
RUB 3.5500
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.1098 +0.0474
USD 2.8506 +0.0202
RUB 3.5065 -0.0435
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1000 3.1150
USD 2.8480 2.8590
RUB 2.8000 3.5200
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Конвертация в банках
на 14.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0860 1.0930
EUR/RUB 88.0000 110.0000
USD/RUB 81.0000 101.0000
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