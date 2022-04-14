В четверг, 14 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0202 BYN (+0,71%) до 2,8506 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,8304). Объем торгов составил 111 599 000 BYN.

Евро восстановился на 0,0474 BYN (+1,55%) до 3,1098 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,0624). Объем торгов составил 93 772 800 BYN.

Курс российского рубля продолжил снижение на 0,0435 BYN (-1,23%) до 3,5065 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,55 BYN). Объем торгов составил 27 766 100 BYN.

Курс китайского юаня повысился на 0,0312 BYN (+0,7%) до 4,4781 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,4469 BYN). Объем торгов составил 4 140 890 BYN.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,859 и 2,89 рубля; евро между 3,115 и 3,135 рубля; 100 российских рублей между 3,52 и 3,9 рубля.