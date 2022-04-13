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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 14 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

15:05 13.04.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 апреля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8304 белорусского рубля, 1 евро – 3,0624 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5500 белорусского рубля, 100 гривен – 9,6272белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,4449 белорусского рубля.