В среду, 13 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0004 BYN (+0,01%) до 2,8304 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,83 BYN). Объем торгов составил 28 278 900 BYN.

Евро подешевел на 0,0136 BYN (-0,44%) до 3,0624 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,076 BYN). Объем торгов составил 27 819 000 BYN.

Российский рубль также ослаб на 0,0056 BYN (-0,16%) до 3,55 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5556 BYN). Объем торгов составил 26 451 900 BYN.

Курс китайского юаня повысился на 0,0043 BYN (+0,1%) до 4,4469 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,4426 BYN). Объем торгов составил 4 678 550 BYN.

Курс продажи доллара на 14:05 в белорусских банках колеблется между 2,838 и 2,86 рубля; евро между 3,078 и 3,097 рубля; 100 российских рублей между 3,568 и 3,9 рубля.