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13.04.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 13 АПРЕЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:37 13.04.2022

В среду, 13 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0004 BYN (+0,01%) до 2,8304 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,83 BYN). Объем торгов составил 28 278 900 BYN.

Евро подешевел на 0,0136 BYN (-0,44%) до 3,0624 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,076 BYN). Объем торгов составил 27 819 000 BYN.

Российский рубль также ослаб на 0,0056 BYN (-0,16%) до 3,55 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5556 BYN). Объем торгов составил 26 451 900 BYN.

Курс китайского юаня повысился на 0,0043 BYN (+0,1%) до 4,4469 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,4426 BYN). Объем торгов составил 4 678 550 BYN.

Курс продажи доллара на 14:05 в белорусских банках колеблется между 2,838 и 2,86 рубля; евро между 3,078 и 3,097 рубля; 100 российских рублей между 3,568 и 3,9 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2022
валюта курс
EUR 3.0760
USD 2.8300
RUB 3.5556
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0624 -0.0136
USD 2.8304 +0.0004
RUB 3.5500 -0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0710 3.0850
USD 2.8300 2.8450
RUB 2.8000 3.5790
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Конвертация в банках
на 13.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0950
EUR/RUB 86.0000 110.0000
USD/RUB 79.0000 101.0000
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