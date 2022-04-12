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12.04.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 12 АПРЕЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:00 12.04.2022

Во вторник, 12 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0058 BYN (+0,21%) до 2,83 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,8242 BYN). Объем торгов составил 25 841 000 BYN.

Евро подешевел на 0,0004 BYN (-0,01%) до 3,076 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,0764 BYN). Объем торгов составил 16 810 400 BYN.

Российский рубль также ослаб на 0,0198 BYN (-0,55%) до 3,5556 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5754 BYN). Объем торгов составил 30 781 200 BYN.

Курс китайского юаня окреп на 0,0048 BYN (+0,11%) до 4,4426 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,4378 BYN). Объем торгов составил 5 539 870 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,837 и 2,86 рубля; евро между 3,09 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,63 и 3,9 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 12.04.2022
валюта курс
EUR 3.0764
USD 2.8242
RUB 3.5754
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0760 -0.0004
USD 2.8300 +0.0058
RUB 3.5556 -0.0198
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0700 3.0900
USD 2.8200 2.8300
RUB 2.8000 3.6300
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Конвертация в банках
на 12.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.1000
EUR/RUB 84.0000 110.0000
USD/RUB 77.5000 101.0000
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