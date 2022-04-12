Во вторник, 12 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0058 BYN (+0,21%) до 2,83 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,8242 BYN). Объем торгов составил 25 841 000 BYN.

Евро подешевел на 0,0004 BYN (-0,01%) до 3,076 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,0764 BYN). Объем торгов составил 16 810 400 BYN.

Российский рубль также ослаб на 0,0198 BYN (-0,55%) до 3,5556 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5754 BYN). Объем торгов составил 30 781 200 BYN.

Курс китайского юаня окреп на 0,0048 BYN (+0,11%) до 4,4426 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,4378 BYN). Объем торгов составил 5 539 870 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,837 и 2,86 рубля; евро между 3,09 и 3,13 рубля; 100 российских рублей между 3,63 и 3,9 рубля.