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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 12 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

15:06 11.04.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 апреля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8242 белорусского рубля, 1 евро – 3,0764 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5754 белорусского рубля, 100 гривен – 9,6061 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,3349 белорусского рубля.