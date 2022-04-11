В понедельник, 11 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0545 BYN (+1,97%) до 2,8242 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,7697 BYN). Объем торгов составил 43 684 400 BYN.

Евро вырос сразу на 0,0758 BYN (+2,53%) до 3,0764 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 3,0006 BYN). Объем торгов составил 36 981 100 BYN.

Российский рубль вновь подешевел на 0,073 BYN (-2,05%) до 3,5754 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,6504 BYN). Объем торгов составил 76 212 300 BYN.

Курс китайского юаня восстановился на 0,0805 BYN (+1,85%) до 4,4378 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 4.3573 BYN). Объем торгов составил 1 983 680 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,83 и 2,87 рубля; евро между 3,05 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,65 и 3,99 рубля.