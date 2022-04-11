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11.04.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 11 АПРЕЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:26 11.04.2022

В понедельник, 11 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0545 BYN (+1,97%) до 2,8242 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,7697 BYN). Объем торгов составил 43 684 400 BYN.

Евро вырос сразу на 0,0758 BYN (+2,53%) до 3,0764 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 3,0006 BYN). Объем торгов составил 36 981 100 BYN.

Российский рубль вновь подешевел на 0,073 BYN (-2,05%) до 3,5754 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,6504 BYN). Объем торгов составил 76 212 300 BYN.

Курс китайского юаня восстановился на 0,0805 BYN (+1,85%) до 4,4378 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 4.3573 BYN). Объем торгов составил 1 983 680 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,83 и 2,87 рубля; евро между 3,05 и 3,14 рубля; 100 российских рублей между 3,65 и 3,99 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 11.04.2022
валюта курс
EUR 3.0006
USD 2.7697
RUB 3.6504
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0764 +0.0758
USD 2.8242 +0.0545
RUB 3.5754 -0.075
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0400 3.0500
USD 2.8050 2.8300
RUB 2.8000 3.6500
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Конвертация в банках
на 11.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0950
EUR/RUB 83.0000 110.0000
USD/RUB 77.0000 101.0000
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