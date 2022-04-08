В пятницу, 8 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0413 BYN (-1,47%) до 2,7697 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,811 BYN). Объем торгов составил 73 558 900 BYN.

Евро снизился на 0,0543 BYN (-1,78%) до 3,0006 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,0549 BYN). Объем торгов составил 64 354 200 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0152 BYN (-0,41%) до 3,6504 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,6656 BYN). Объем торгов составил 23 137 200 BYN.

Курс китайского юаня также продолжил снижение на 0,1624 BYN (-3,59%) до 4.3573 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,5197 BYN). Объем торгов составил 1 185 190 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,78 и 2,85 рубля; евро между 3,02 и 3,05 рубля; 100 российских рублей между 3,7 и 3,99рубля.