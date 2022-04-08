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08.04.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 8 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:18 08.04.2022

В пятницу, 8 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал на 0,0413 BYN (-1,47%) до 2,7697 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,811 BYN). Объем торгов составил 73 558 900 BYN.

Евро снизился на 0,0543 BYN (-1,78%) до 3,0006 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,0549 BYN). Объем торгов составил 64 354 200 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0152 BYN (-0,41%) до 3,6504 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,6656 BYN). Объем торгов составил 23 137 200 BYN.

Курс китайского юаня также продолжил снижение на 0,1624 BYN (-3,59%) до 4.3573 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,5197 BYN). Объем торгов составил 1 185 190 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,78 и 2,85 рубля; евро между 3,02 и 3,05 рубля; 100 российских рублей между 3,7 и 3,99рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2022
валюта курс
EUR 3.0549
USD 2.8110
RUB 3.6656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0006 -0.0543
USD 2.7697 -0.0413
RUB 3.6504 -0.0152
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9900 3.0200
USD 2.7600 2.7800
RUB 2.5000 3.7000
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Конвертация в банках
на 08.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0940
EUR/RUB 80.7000 121.2000
USD/RUB 74.2000 111.2000
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