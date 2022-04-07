ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 8 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

15:33 07.04.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 8 апреля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8110 белорусского рубля, 1 евро – 3,0549 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6656 белорусского рубля, 100 гривен – 9,5612 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,4178 белорусского рубля.