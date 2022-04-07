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07.04.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 7 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:45 07.04.2022

В четверг, 7 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал сразу на 0,1356 BYN (-0,46%) до 2,811 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,9466 BYN). Объем торгов составил 71 938 200 BYN.

Евро резко снизился на 0,1636 BYN (-5,08%) до 3,0549 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,2185 BYN). Объем торгов составил 38 763 700 BYN.

Курс российского рубля заметно вырос на 0,1252 BYN (+3,54%) до 3,6656 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5404 BYN). Объем торгов составил 44 283 200 BYN.

В свою очередь курс китайского юаня вновь снизился на 0,1074 BYN (-2,32%) до 4,5197 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,6271 BYN). Объем торгов составил 837 049 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,825 и 2,5 рубля; евро между 3,08 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,695 и 3,8 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2022
валюта курс
EUR 3.2185
USD 2.9466
RUB 3.5404
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0549 -0.1636
USD 2.8110 -0.1356
RUB 3.6656 +0.1252
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0500 3.0800
USD 2.8000 2.8200
RUB 2.2000 3.7000
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Конвертация в банках
на 07.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.1000
EUR/RUB 82.2000 133.0700
USD/RUB 75.7000 123.0700
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