В четверг, 7 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю упал сразу на 0,1356 BYN (-0,46%) до 2,811 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,9466 BYN). Объем торгов составил 71 938 200 BYN.

Евро резко снизился на 0,1636 BYN (-5,08%) до 3,0549 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,2185 BYN). Объем торгов составил 38 763 700 BYN.

Курс российского рубля заметно вырос на 0,1252 BYN (+3,54%) до 3,6656 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5404 BYN). Объем торгов составил 44 283 200 BYN.

В свою очередь курс китайского юаня вновь снизился на 0,1074 BYN (-2,32%) до 4,5197 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,6271 BYN). Объем торгов составил 837 049 BYN.

Курс продажи доллара на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,825 и 2,5 рубля; евро между 3,08 и 3,15 рубля; 100 российских рублей между 3,695 и 3,8 рубля.