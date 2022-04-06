ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 7 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

15:06 06.04.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 апреля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9466 белорусского рубля, 1 евро – 3,2185 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5404 белорусского рубля, 100 гривен – 10,0224 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,6316 белорусского рубля.