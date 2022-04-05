В среду, 6 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0037 BYN (+0,13%) до 2,9466 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,9429 BYN). Объем торгов: 52 285 100 BYN.

Евро подешевел на 0,0182 BYN (-0,56%) до 3,2185 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,2367 BYN). Объем торгов: 50 157 400 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0066 BYN (+0,19%) до 3,5404 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3.5338 BYN). Объем торгов: 34 264 300 BYN.

В свою очередь курс китайского юаня снизился на 0,0063 BYN (-0,14%) до 4,6271 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,6334 BYN). Объем торгов: 9 258 830 BYN.

Курс продажи доллара на 14:05 в белорусских банках колеблется между 2,94 и 2,96 рубля; евро между 3,215 и 3,24 рубля; 100 российских рублей между 3,56 и 3,7рубля.