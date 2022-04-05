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06.04.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 6 АПРЕЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:26 06.04.2022

В среду, 6 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю восстановился на 0,0037 BYN (+0,13%) до 2,9466 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,9429 BYN). Объем торгов: 52 285 100 BYN.

Евро подешевел на 0,0182 BYN (-0,56%) до 3,2185 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,2367 BYN). Объем торгов: 50 157 400 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0066 BYN (+0,19%) до 3,5404 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3.5338 BYN). Объем торгов: 34 264 300 BYN.

В свою очередь курс китайского юаня снизился на 0,0063 BYN (-0,14%) до 4,6271 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,6334 BYN). Объем торгов: 9 258 830 BYN.

Курс продажи доллара на 14:05 в белорусских банках колеблется между 2,94 и 2,96 рубля; евро между 3,215 и 3,24 рубля; 100 российских рублей между 3,56 и 3,7рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2022
валюта курс
EUR 3.2367
USD 2.9429
RUB 3.5338
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Итоги торгов на БВФБ
на 05.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.2367 -0.0218
USD 2.9429 -0.0046
RUB 3.5338 +0.0129
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1950 3.2150
USD 2.9150 2.9400
RUB 2.2000 3.5600
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Конвертация в банках
на 06.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.1000
EUR/RUB 89.0000 145.0000
USD/RUB 81.5000 133.0000
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