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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 5 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:26 05.04.2022
Во вторник, 5 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0046 BYN (-0,16%) до 2,9429 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,9475 BYN). Объем торгов составил 49 540 100 BYN.
Евро подешевел на 0,0218 BYN (-0,67%) до 3,2367 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,2585 BYN). Объем торгов составил: 61 837 100 BYN.
Курс российского рубля вырос на 0,0129 BYN (+0,37%) до 3.5338 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5209 BYN). Объем торгов составил 26 265 500 BYN.
В свою очередь курс китайского юаня снизился на 0,0063 BYN (-0,14%) до 4,6334 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4.6397 BYN). Объем торгов составил : 1 136 580 BYN.
Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,935 и 2,97 рубля; евро между 3,23 и 3,25 рубля; 100 российских рублей между 3,6 и 3,7рубля.
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