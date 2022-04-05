ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 5 АПРЕЛЯ УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:26 05.04.2022

Во вторник, 5 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0046 BYN (-0,16%) до 2,9429 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,9475 BYN). Объем торгов составил 49 540 100 BYN.

Евро подешевел на 0,0218 BYN (-0,67%) до 3,2367 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,2585 BYN). Объем торгов составил: 61 837 100 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0129 BYN (+0,37%) до 3.5338 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5209 BYN). Объем торгов составил 26 265 500 BYN.

В свою очередь курс китайского юаня снизился на 0,0063 BYN (-0,14%) до 4,6334 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4.6397 BYN). Объем торгов составил : 1 136 580 BYN.

Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,935 и 2,97 рубля; евро между 3,23 и 3,25 рубля; 100 российских рублей между 3,6 и 3,7рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.04.2022
валюта курс
EUR 3.2585
USD 2.9475
RUB 3.5209
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.2367 -0.0218
USD 2.9429 -0.0046
RUB 3.5338 +0.0129
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1900 3.2300
USD 2.9100 2.9400
RUB 2.2000 3.6000
подробнее

Конвертация в банках
на 05.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0820 1.1060
EUR/RUB 88.0000 145.0000
USD/RUB 80.0000 133.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте