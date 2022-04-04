ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 5 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

15:23 04.04.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 апреля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9475 белорусского рубля, 1 евро – 3,2585 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5209 белорусского рубля, 100 гривен – 10,0255 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,6322 белорусского рубля.