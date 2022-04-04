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04.04.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 4 АПРЕЛЯ ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ


13:59 04.04.2022

В понедельник, 4 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил рост на 0,0034 BYN (+0,13%) до 2,9475 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,9436 BYN). Объем торгов составил 54 734 400 BYN.

Евро подешевел на 0,0046 BYN (-0,14%) до 3,2585 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 3,2631 BYN). Объем торгов составил 18 469 100 BYN.

Курс российского рубля также снизился на 0,0132 BYN (-0,37%) до 3,5209 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,5341 BYN). Объем торгов составил 24 736 000 BYN.

В свою очередь курс китайского юаня укрепился на 0,0109 BYN (+0,24%) до 4.6397 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 4,6288 BYN). Объем торгов составил 314 570 BYN.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,94 и 3,13 рубля; евро между 3,25 и 3,28 рубля; 100 российских рублей между 3,6 и 3,85 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 04.04.2022
валюта курс
EUR 3.2631
USD 2.9436
RUB 3.5341
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.2585 -0.0046
USD 2.9475 +0.0039
RUB 3.5209 -0.0132
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2000 3.2500
USD 2.9000 2.9400
RUB 2.2000 3.6000
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Конвертация в банках
на 04.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0950 1.1100
EUR/RUB 88.0000 145.0000
USD/RUB 80.5000 133.0000
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