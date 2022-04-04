В понедельник, 4 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю продолжил рост на 0,0034 BYN (+0,13%) до 2,9475 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,9436 BYN). Объем торгов составил 54 734 400 BYN.

Евро подешевел на 0,0046 BYN (-0,14%) до 3,2585 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 3,2631 BYN). Объем торгов составил 18 469 100 BYN.

Курс российского рубля также снизился на 0,0132 BYN (-0,37%) до 3,5209 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,5341 BYN). Объем торгов составил 24 736 000 BYN.

В свою очередь курс китайского юаня укрепился на 0,0109 BYN (+0,24%) до 4.6397 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 4,6288 BYN). Объем торгов составил 314 570 BYN.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,94 и 3,13 рубля; евро между 3,25 и 3,28 рубля; 100 российских рублей между 3,6 и 3,85 рубля.