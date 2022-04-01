Укрепление белорусского рубля к корзине валют указывает на превышение предложения валюты над спросом. Об этом говорится в кратком обзоре макроэкономики Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Белорусский рубль за март ослаб к корзине иностранных валют на 6,6%. Изменение стоимости корзины валют отражает влияние фундаментальных и спекулятивных факторов на курс рубля, в то время как изменения курса к отдельным иностранным валютам в большей степени определяются их кросс-курсами на внешних рынках. С середины прошедшей недели рубль укреплялся к корзине валют, что указывает на превышение предложения валюты над спросом», - говорится в сообщении.