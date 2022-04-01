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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
В БЕЛАРУСИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВАЛЮТЫ ПРЕВЫШАЕТ СПРОС - ЕАБР
11:40 04.04.2022
Укрепление белорусского рубля к корзине валют указывает на превышение предложения валюты над спросом. Об этом говорится в кратком обзоре макроэкономики Евразийского банка развития (ЕАБР).
«Белорусский рубль за март ослаб к корзине иностранных валют на 6,6%. Изменение стоимости корзины валют отражает влияние фундаментальных и спекулятивных факторов на курс рубля, в то время как изменения курса к отдельным иностранным валютам в большей степени определяются их кросс-курсами на внешних рынках. С середины прошедшей недели рубль укреплялся к корзине валют, что указывает на превышение предложения валюты над спросом», - говорится в сообщении.
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