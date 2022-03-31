ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 4 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

15:40 01.04.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 апреля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9436 белорусского рубля, 1 евро – 3,2631 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5341 белорусского рубля, 100 гривен – 10,0122 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,6271 белорусского рубля.