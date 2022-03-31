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01.04.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 1 АПРЕЛЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


14:52 01.04.2022

В пятницу, 1 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0004 BYN (+0,01%) до 2,9436 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,9432 BYN). Объем торгов составил 35 826 600 BYN.

Евро подешевел на 0,0179 BYN (-0,55%) до 3,2631 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,281 BYN). Объем торгов составил 21 908 800 BYN.

В свою очередь курс российского рубля продолжил рост на 0,0016 BYN (+0,05%) до 3,5341 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3.5325 BYN). Объем торгов составил 12 102 600 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0058 BYN (-0,13%) до 4,6288 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,6346 BYN). Объем торгов составил 1 192 380 BYN.

Курс продажи доллара на 14:45 в белорусских банках колеблется между 2,925 и 3,08 рубля; евро между 3,24 и 3,33 рубля; 100 российских рублей между 3,59 и 3,8 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2022
валюта курс
EUR 3.3084
USD 2.9732
RUB 3.5178
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.2631 -0.0179
USD 2.9436 +0.0004
RUB 3.5341 +0.0016
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1900 3.2350
USD 2.8800 2.9250
RUB 2.2000 3.6000
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Конвертация в банках
на 01.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1100
EUR/RUB 89.0000 145.0000
USD/RUB 80.0000 133.0000
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