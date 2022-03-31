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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 1 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

15:22 31.03.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 1 апреля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9432 белорусского рубля, 1 евро – 3,2810 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5325 белорусского рубля, 100 гривен – 9,9685 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,6410 белорусского рубля.