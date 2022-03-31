В четверг, 31 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,03 BYN (-1,01%) до 2,9432 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 2,9732 BYN). Объем торгов составил 125 272 000 BYN.

Евро также продолжил падение на 0,0274 BYN (-0,83%) до 3,281 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,3084 BYN). Объем торгов: 24 804 700 BYN.

В свою очередь курс российского рубля продолжил рост на 0,0147 BYN (+0,42%) до 3.5325 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,5178 BYN). Объем торгов составил 50 294 100 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0467 BYN (-1%) до 4,6346 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,6813 BYN). Объем торгов: 9 449 860 BYN.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,93 и 3,1 рубля; евро между 3,27 и 3,38 рубля; 100 российских рублей между 3,6 и 3,8 рубля.