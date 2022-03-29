ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 31 МАРТА 2022 ГОДА

15:28 30.03.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 31 марта 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9732 белорусского рубля, 1 евро – 3,3084 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5178 белорусского рубля, 100 гривен – 10,1129 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,6817 белорусского рубля.