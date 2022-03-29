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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 30 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:41 30.03.2022
В среду, 30 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0804 BYN (-2,63%) до 2,9732 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,0536 BYN). Объем торгов: 79 320 200 BYN.
Евро также продолжил падение на 0,0521 BYN (-1,55%) до 3,3084 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,3605 BYN). Объем торгов: 21 928 000 BYN.
В свою очередь курс российского рубля продолжил рост на 0,0601 BYN (+1,74%) до 3,5178 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4577 BYN). Объем торгов: 57 767 300 BYN.
Курс китайского юаня снизился на 0,1085 BYN (-2,27%) до 4,6813 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,7898 BYN). Объем торгов: 2 007 820 BYN.
Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,96 и 3,02 рубля; евро между 3,295 и 3,35 рубля; 100 российских рублей между 3,6 и 3,9 рубля.
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