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30.03.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 30 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:41 30.03.2022

В среду, 30 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0804 BYN (-2,63%) до 2,9732 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,0536 BYN). Объем торгов: 79 320 200 BYN.

Евро также продолжил падение на 0,0521 BYN (-1,55%) до 3,3084 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,3605 BYN). Объем торгов: 21 928 000 BYN.

В свою очередь курс российского рубля продолжил рост на 0,0601 BYN (+1,74%) до 3,5178 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,4577 BYN). Объем торгов: 57 767 300 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,1085 BYN (-2,27%) до 4,6813 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,7898 BYN). Объем торгов: 2 007 820 BYN.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,96 и 3,02 рубля; евро между 3,295 и 3,35 рубля; 100 российских рублей между 3,6 и 3,9 рубля.
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EUR 3.3605
USD 3.0536
RUB 3.4577
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Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.3605 -0.1031
USD 3.0536 -0.1063
RUB 3.4577 +0.092
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Курсы в банках
на 30.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2700 3.2950
USD 2.9560 2.9600
RUB 2.2000 3.6000
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Конвертация в банках
на 30.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0930 1.1130
EUR/RUB 92.0000 150.0000
USD/RUB 81.0000 134.0000
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