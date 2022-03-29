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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 30 МАРТА 2022 ГОДА
15:37 29.03.2022
Национальный банк Республики Беларусь установил с 30 марта 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,0536 белорусского рубля, 1 евро – 3,3605 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,4577 белорусского рубля, 100 гривен – 10,3864 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,7945 белорусского рубля.
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