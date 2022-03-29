Во вторник, 29 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вновь резко снизился на 0,1063 BYN (-3,36%) до 3,0536 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,1599 BYN). Объем торгов составил 47 907 700 BYN.

Евро также продолжил падение на 0,1031 BYN (-2,98%) до 3,3605 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,4636 BYN). Объем торгов составил 36 968 700 BYN.

В свою очередь курс российского рубля продолжил рост на 0,092 BYN (+2,73%) до 3,4577 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3657 BYN). Объем торгов составил 62 954 200 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,1669 BYN (-3,37%) до 4,7898 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах - 4,9567 BYN). Объем торгов составил 12 764 700 BYN.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 3,06 и 3,12 рубля; евро между 3,37 и 3,4 рубля; 100 российских рублей между 3,58 и 3,9 рубля.