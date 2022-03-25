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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 29 МАРТА 2022 ГОДА

15:13 28.03.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 марта 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,1599 белорусского рубля, 1 евро – 3,4636 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3657 белорусского рубля, 100 гривен – 10,7025 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,9608 белорусского рубля.