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28.03.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 28 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:31 28.03.2022

В понедельник, 28 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю резко упал на 0,0335 BYN (-1,05%) до 3,1599 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 3,1934 BYN). Объем торгов составил 68 987 200 BYN.

Евро также значительно подешевел на 0,0452 BYN (-1,29%) до 3,4636 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 3,5088 BYN). Объем торгов составил 11 360 600 BYN.

В свою очередь курс российского рубля значительно вырос на 0,0538 BYN (+1,62%) до 3,3657 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,3119 BYN). Объем торгов составил 29 152 200 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0575 BYN (-1,15%) до 4,9567 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 5,0142 BYN). Объем торгов составил 20 353 700 BYN.

Курс продажи доллара на 14:05 в белорусских банках колеблется между 3,17 и 3,22 рубля; евро между 3,488 и 3,55 рубля; 100 российских рублей между 3,88 и 3,7 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 28.03.2022
валюта курс
EUR 3.5088
USD 3.1934
RUB 3.3119
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.5088 -0.0061
USD 3.1934 -0.0018
RUB 3.3119 -0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4620 3.4850
USD 3.1610 3.1700
RUB 2.0000 3.3880
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Конвертация в банках
на 28.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0920 1.1100
EUR/RUB 102.0000 157.0000
USD/RUB 93.0000 128.0000
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