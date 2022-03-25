В понедельник, 28 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю резко упал на 0,0335 BYN (-1,05%) до 3,1599 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 3,1934 BYN). Объем торгов составил 68 987 200 BYN.

Евро также значительно подешевел на 0,0452 BYN (-1,29%) до 3,4636 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 3,5088 BYN). Объем торгов составил 11 360 600 BYN.

В свою очередь курс российского рубля значительно вырос на 0,0538 BYN (+1,62%) до 3,3657 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,3119 BYN). Объем торгов составил 29 152 200 BYN.

Курс китайского юаня снизился на 0,0575 BYN (-1,15%) до 4,9567 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах - 5,0142 BYN). Объем торгов составил 20 353 700 BYN.

Курс продажи доллара на 14:05 в белорусских банках колеблется между 3,17 и 3,22 рубля; евро между 3,488 и 3,55 рубля; 100 российских рублей между 3,88 и 3,7 рубля.