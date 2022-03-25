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25.03.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 25 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:52 25.03.2022

В пятницу, 25 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0018 BYN (-0,06%) до 3,1934 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,1952 BYN). Объем торгов составил 49 398 400 BYN.

Евро также подешевел на 0,0061 BYN (-0,17%) до 3,5088 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,5149 BYN). Объем торгов составил 63 874 300 BYN.

Российский рубль незначительно снизился на 0,0029 BYN (-0,09%) до 3,3119 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3148 BYN). Объем торгов составил 33 105 700 BYN.

Курс юаня упал на 0,0091 BYN (-0,18%) до 5,0142 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 5.0233 BYN). Объем торгов составил 1 405 470 BYN.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 3,2 и 3,25 рубля; евро между 3,53 и 3,56 рубля; 100 российских рублей между 3,38 и 3,7 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2022
валюта курс
EUR 3.5149
USD 3.1952
RUB 3.3148
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.5088 -0.0061
USD 3.1934 -0.0018
RUB 3.3119 -0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5100 3.5300
USD 3.1950 3.2000
RUB 2.2000 3.3900
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Конвертация в банках
на 25.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0930 1.1060
EUR/RUB 104.0000 175.0000
USD/RUB 94.0000 160.0000
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