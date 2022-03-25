В пятницу, 25 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0018 BYN (-0,06%) до 3,1934 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,1952 BYN). Объем торгов составил 49 398 400 BYN.

Евро также подешевел на 0,0061 BYN (-0,17%) до 3,5088 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,5149 BYN). Объем торгов составил 63 874 300 BYN.

Российский рубль незначительно снизился на 0,0029 BYN (-0,09%) до 3,3119 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3148 BYN). Объем торгов составил 33 105 700 BYN.

Курс юаня упал на 0,0091 BYN (-0,18%) до 5,0142 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 5.0233 BYN). Объем торгов составил 1 405 470 BYN.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 3,2 и 3,25 рубля; евро между 3,53 и 3,56 рубля; 100 российских рублей между 3,38 и 3,7 рубля.