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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 25 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:52 25.03.2022
В пятницу, 25 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0018 BYN (-0,06%) до 3,1934 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,1952 BYN). Объем торгов составил 49 398 400 BYN.
Евро также подешевел на 0,0061 BYN (-0,17%) до 3,5088 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,5149 BYN). Объем торгов составил 63 874 300 BYN.
Российский рубль незначительно снизился на 0,0029 BYN (-0,09%) до 3,3119 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,3148 BYN). Объем торгов составил 33 105 700 BYN.
Курс юаня упал на 0,0091 BYN (-0,18%) до 5,0142 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 5.0233 BYN). Объем торгов составил 1 405 470 BYN.
Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 3,2 и 3,25 рубля; евро между 3,53 и 3,56 рубля; 100 российских рублей между 3,38 и 3,7 рубля.
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