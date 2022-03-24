Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ) расширила функционал программного обеспечения «Биржа-онлайн».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БВФБ, пользователям стала доступна информация о ходе биржевых торгов по валютной паре юань/белорусский рубль (CNY/BYN) в режиме реального времени.

Подробнее о «Бирже-онлайн» можно узнать на сайте БВФБ в разделе Пользователям информации/ «Биржа-онлайн».

Получить демонстрационный доступ к программному обеспечению «Биржа-онлайн» на 7 дней можно по ссылке.