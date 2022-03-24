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БВФБ РАСШИРИЛА ФУНКЦИОНАЛ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «БИРЖА-ОНЛАЙН»
09:49 25.03.2022
Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ) расширила функционал программного обеспечения «Биржа-онлайн».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БВФБ, пользователям стала доступна информация о ходе биржевых торгов по валютной паре юань/белорусский рубль (CNY/BYN) в режиме реального времени.
Подробнее о «Бирже-онлайн» можно узнать на сайте БВФБ в разделе Пользователям информации/ «Биржа-онлайн».
Получить демонстрационный доступ к программному обеспечению «Биржа-онлайн» на 7 дней можно по ссылке.
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