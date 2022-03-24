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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 25 МАРТА 2022 ГОДА

15:16 24.03.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 марта 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,1952 белорусского рубля, 1 евро – 3,5149 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3148 белорусского рубля, 100 гривен – 10,8680 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 5.0151 белорусского рубля.