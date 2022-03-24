В четверг, 24 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0629 BYN (-1,93%) до 3,1952 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,2581 BYN). Объем торгов составил 45 455 100 BYN.

Евро также подешевел на 0,0759 BYN (-2,11%) до 3,5149 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,5908 BYN). Объем торгов составил 35 908 600 BYN.

В свою очередь российский рубль восстановился сразу на 0,1813 BYN (+5,79%) до 3,3148 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,1335 BYN). Объем торгов составил 15 440 600 BYN.

Курс юаня упал на 0,1267 BYN (-2,46%) до 5.0233 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 5,15 BYN). Объем торгов составил 2 716 080 BYN.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 3,22 и 3,3 рубля; евро между 3,545 и 3,6 рубля; 100 российских рублей между 3,4 и 3,7 рубля.