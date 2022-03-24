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24.03.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 24 МАРТА 2022 УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:54 24.03.2022

В четверг, 24 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0629 BYN (-1,93%) до 3,1952 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,2581 BYN). Объем торгов составил 45 455 100 BYN.

Евро также подешевел на 0,0759 BYN (-2,11%) до 3,5149 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,5908 BYN). Объем торгов составил 35 908 600 BYN.

В свою очередь российский рубль восстановился сразу на 0,1813 BYN (+5,79%) до 3,3148 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,1335 BYN). Объем торгов составил 15 440 600 BYN.

Курс юаня упал на 0,1267 BYN (-2,46%) до 5.0233 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 5,15 BYN). Объем торгов составил 2 716 080 BYN.

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 3,22 и 3,3 рубля; евро между 3,545 и 3,6 рубля; 100 российских рублей между 3,4 и 3,7 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2022
валюта курс
EUR 3.5908
USD 3.2581
RUB 3.1335
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.5149 -0.0759
USD 3.1952 -0.0629
RUB 3.3148 +0.1813
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5100 3.5450
USD 3.2000 3.2250
RUB 2.0000 3.4000
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Конвертация в банках
на 24.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.1050
EUR/RUB 102.0000 170.0000
USD/RUB 94.0000 159.0000
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