В среду, 23 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0065 BYN (-0,2%) до 3,2581 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,2646 BYN). Объем торгов составил 33 118 500 BYN.

Евро также подешевел на 0,0062 BYN (-0,17%) до 3,5908 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,597 BYN). Объем торгов составил 11 695 300 BYN.

В свою очередь российский рубль незначительно вырос на 0,0059 BYN (+0,19%) до 3,1335 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,1276 BYN). (Объем торгов: 45 727 200 BYN).

Курс юаня повысился на 0,007 BYN (+0,14%) до 5,15 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 5,143 BYN). Объем торгов составил 103 000 BYN.

Курс продажи доллара на 14:20 в белорусских банках колеблется между 3,285 и 3,45 рубля; евро между 3,619 и 3,9 рубля; 100 российских рублей между 3,2 и 3,7 рубля.