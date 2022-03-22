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23.03.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 23 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


15:00 23.03.2022

В среду, 23 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0065 BYN (-0,2%) до 3,2581 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,2646 BYN). Объем торгов составил 33 118 500 BYN.

Евро также подешевел на 0,0062 BYN (-0,17%) до 3,5908 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,597 BYN). Объем торгов составил 11 695 300 BYN.

В свою очередь российский рубль незначительно вырос на 0,0059 BYN (+0,19%) до 3,1335 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,1276 BYN). (Объем торгов: 45 727 200 BYN).

Курс юаня повысился на 0,007 BYN (+0,14%) до 5,15 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 5,143 BYN). Объем торгов составил 103 000 BYN.

Курс продажи доллара на 14:20 в белорусских банках колеблется между 3,285 и 3,45 рубля; евро между 3,619 и 3,9 рубля; 100 российских рублей между 3,2 и 3,7 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2022
валюта курс
EUR 3.5970
USD 3.2646
RUB 3.1276
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Итоги торгов на БВФБ
на 22.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.5970 -0.0189
USD 3.2646 -0.0068
RUB 3.1276 +0.0113
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6050 3.6190
USD 3.2720 3.2850
RUB 2.0000 3.2000
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Конвертация в банках
на 23.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.1050
EUR/RUB 111.5000 169.0000
USD/RUB 101.5000 158.0000
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