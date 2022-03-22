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22.03.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 22 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:32 22.03.2022

Во вторник, 22 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0068 BYN (-0,21%) до 3,2646 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 3,2714 BYN). Объем торгов составил 35 320 200 BYN.

Евро также упал на 0,0189 BYN (-0,52%) до 3,597 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 3,6159 BYN). (Объем торгов: 25 243 800 BYN).

В свою очередь российский рубль вырос на 0,0113 BYN (+0,36%) до 3,1276 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,1163 BYN). Объем торгов составил 51 719 600 BYN.

Курс юаня снизился на 0,0042 BYN (-0,08%) до 5,143 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 5,1472 BYN). Объем торгов составил 102 859 BYN

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 3,33 и 3,45 рубля; евро между 3,665 и 3,9 рубля; 100 российских рублей между 3,24 и 3,7 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 22.03.2022
валюта курс
EUR 3.6159
USD 3.2714
RUB 3.1163
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.5970 -0.0189
USD 3.2646 -0.0068
RUB 3.1276 +0.0113
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6100 3.6650
USD 3.2850 3.3300
RUB 2.0000 3.2400
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Конвертация в банках
на 22.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.1100
EUR/RUB 112.0000 175.0000
USD/RUB 103.0000 160.0000
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