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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 22 МАРТА 2022 ГОДА

15:47 21.03.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 22 марта 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2714 белорусского рубля, 1 евро – 3,6159 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1163 белорусского рубля, 100 гривен – 11,0933 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 5,1469 белорусского рубля.