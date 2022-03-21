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21.03.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 21 МАРТА ПОДЕШЕВЕЛ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО


14:51 21.03.2022

В понедельник, 21 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0193 BYN (+0,6%) до 3,2714 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 3,2519 BYN). Объем торгов составил 135 254 000 BYN.

Евро также подорожал на 0,019 BYN (+0,53%) до 3,6159 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 3,5969 BYN). Объем торгов составил 42 342 300 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0273 BYN (-0,87%) до 3,1163 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,1436 BYN). Объем торгов составил 20 583 100 BYN.

Китайский юань подорожал на 0,0356 BYN (+0,07%) до 5,1472 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 5,1116 BYN). (Объем торгов: 5 150 770 BYN).

Курс продажи доллара на 14:30 в белорусских банках колеблется между 3,307 и 3,45 рубля; евро между 3,65 и 3,9 рубля; 100 российских рублей между 3,24 и 3,7 рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 21.03.2022
валюта курс
EUR 3.5969
USD 3.2519
RUB 3.1436
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6159 +0.019
USD 3.2714 +0.0195
RUB 3.1163 -0.0273
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5900 3.6300
USD 3.2650 3.3070
RUB 2.5000 3.2500
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Конвертация в банках
на 21.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.1150
EUR/RUB 110.0000 175.0000
USD/RUB 100.0000 161.0000
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