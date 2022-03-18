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В БВФБ СЧИТАЮТ ПЕРВЫЕ ТОРГИ КИТАЙСКИМ ЮАНЕМ УСПЕШНЫМИ

09:47 21.03.2022 Первые торги по валютной паре китайский юань/белорусский рубль (CNY/BYN_TOD) успешно состоялись 18 марта 2022 года в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, во время торгов три участника заключили 10 сделок. По итогам торгов был определен средневзвешенный курс, который составил 5,1116 белорусского рубля за 10 китайских юаней.