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В БВФБ СЧИТАЮТ ПЕРВЫЕ ТОРГИ КИТАЙСКИМ ЮАНЕМ УСПЕШНЫМИ
09:47 21.03.2022
Первые торги по валютной паре китайский юань/белорусский рубль (CNY/BYN_TOD) успешно состоялись 18 марта 2022 года в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, во время торгов три участника заключили 10 сделок.
По итогам торгов был определен средневзвешенный курс, который составил 5,1116 белорусского рубля за 10 китайских юаней.
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