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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 21 МАРТА 2022 ГОДА

15:08 18.03.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 21 марта 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2519 белорусского рубля, 1 евро – 3,5969 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,1436 белорусского рубля, 100 гривен – 10,9829 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 5,1107 белорусского рубля.