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18.03.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 18 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:35 18.03.2022

В пятницу, 18 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0457 BYN (-1,39%) до 3,2519 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,2976 BYN). Объем торгов составил 91 567 200 BYN.

Евро упал на 0,0491 BYN (-1,35%) до 3,5969 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,646 BYN). (Объем торгов составил 44 051 400 BYN).

Российский рубль отступил на 0,0034 BYN (-0,11%) до 3,1436 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,147 BYN). (Объем торгов составил 48 660 700 BYN).

Китайский юань подешевел на 0,082 BYN (-1,58%) до 5,1116 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,147 BYN). (Объем торгов: 388 479 BYN).

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 3,279 и 3,45 рубля; евро между 3,649 и 3,9 рубля; 100 российских рублей между 3,27 и 3,7 рубля.
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с 18.03.2022
валюта курс
EUR 3.6460
USD 3.2976
RUB 3.1470
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Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6460 -0.0039
USD 3.2976 -0.0133
RUB 3.1470 +0.0965
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Курсы в банках
на 18.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5500 3.6490
USD 3.2500 3.2790
RUB 2.0000 3.2700
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Конвертация в банках
на 18.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.1100
EUR/RUB 110.0000 180.0000
USD/RUB 100.0000 164.0000
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