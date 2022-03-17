В пятницу, 18 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0457 BYN (-1,39%) до 3,2519 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,2976 BYN). Объем торгов составил 91 567 200 BYN.

Евро упал на 0,0491 BYN (-1,35%) до 3,5969 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,646 BYN). (Объем торгов составил 44 051 400 BYN).

Российский рубль отступил на 0,0034 BYN (-0,11%) до 3,1436 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,147 BYN). (Объем торгов составил 48 660 700 BYN).

Китайский юань подешевел на 0,082 BYN (-1,58%) до 5,1116 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,147 BYN). (Объем торгов: 388 479 BYN).

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 3,279 и 3,45 рубля; евро между 3,649 и 3,9 рубля; 100 российских рублей между 3,27 и 3,7 рубля.