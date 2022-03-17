|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 18 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ
14:35 18.03.2022
В пятницу, 18 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0457 BYN (-1,39%) до 3,2519 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,2976 BYN). Объем торгов составил 91 567 200 BYN.
Евро упал на 0,0491 BYN (-1,35%) до 3,5969 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,646 BYN). (Объем торгов составил 44 051 400 BYN).
Российский рубль отступил на 0,0034 BYN (-0,11%) до 3,1436 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,147 BYN). (Объем торгов составил 48 660 700 BYN).
Китайский юань подешевел на 0,082 BYN (-1,58%) до 5,1116 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,147 BYN). (Объем торгов: 388 479 BYN).
Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 3,279 и 3,45 рубля; евро между 3,649 и 3,9 рубля; 100 российских рублей между 3,27 и 3,7 рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2022
Курсы в банках
на 18.03.2022
Конвертация в банках
на 18.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте