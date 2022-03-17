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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 17 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
14:19 17.03.2022
В четверг, 17 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0133 BYN (-0,4%) до 3,2976 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,3109 BYN). Объем торгов составил 88 682 000 BYN.
Евро подешевел на 0,0039 BYN (-0,11%) до 3,646 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,6499 BYN). Объем торгов: 10 117 800 BYN.
Российский рубль подорожал на +0,0965 BYN (+3,16%) до 3,147 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3.0505 BYN). Объем торгов составил 27 730 400 BYN.
Курс продажи доллара на 14:00 в белорусских банках колеблется между 3,5 и 3,8 рубля; евро между 3,8 и 4 рубля; 100 российских рублей между 3,3 и 3,7 рубля.
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