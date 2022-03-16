ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» с 18 марта 2022 года начнет предоставлять возможность совершения в торговой системе биржи операций с китайским юанем.

Как сообщается на сайте БВФБ, делается это в целях расширения линейки доступных участникам торгов финансовых инструментов, с учетом поступательного развития белорусско-китайских отношений и роста использования во взаимной торговле национальных валют.

Участникам торгов будет предоставлена возможность совершения валютно-обменных операций в режиме непрерывный двойной аукцион с расчетами в день заключения сделки по валютной паре китайский юань/белорусский рубль (CNY/BYN_TOD). Курс будет устанавливаться в белорусских рублях за 10 китайских юаней. Расчеты в китайских юанях по итогам торгов будут осуществляться через коммерческий банк-резидент Республики Беларусь.

Как отметил председатель правления БВФБ Андрей Аухименя, запуск биржевых торгов китайским юанем является одним из важнейших шагов в создании необходимой инфраструктуры для перевода внешнеторговых расчетов в национальные валюты Беларуси и Китая.