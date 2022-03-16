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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 16 МАРТА УКРЕПИЛСЯ К ДОЛЛАРУ И ЕВРО
15:17 16.03.2022
В среду, 16 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0086 BYN (-0,26%) до 3,3109 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,3195 BYN). Объем торгов составил 163 274 000 BYN.
Курс евро также ушел вниз на 0,0171 BYN (-0,47%) до 3,6499 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,667 BYN). Объем торгов составил 59 438 200 BYN.
В свою очередь российский рубль продолжил рост на 0,0397 BYN (+1,32%) до 3.0505 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 3,0108 BYN). Объем торгов составил 27 396 400 BYN.
Курс продажи доллара на 13:50 в белорусских банках колеблется между 3,76 и 3,89 рубля; евро между 4,09 и 4,3 рубля; 100 российских рублей между 3,2 и 3,5 рубля.
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