Во вторник, 15 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0243 BYN (+0,74%) до 3,3195 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,2952 BYN). Объем торгов составил 135 581 000 BYN.

Курс евро также подорожал на 0,0489 BYN (1,35%) до 3,667 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,6181 BYN). Объем торгов: 57 908 900 BYN.

В свою очередь российский рубль резко подскочил на 0,1218 BYN (+4,22%) до 3,0108 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 2,889 BYN). Объем торгов составил 31 142 700 BYN.

Курс продажи доллара на 14:50 в белорусских банках колеблется между 3,79 и 4,1 рубля; евро между 4,12 и 4,44 рубля; 100 российских рублей между 3,15 и 3,55 рубля.