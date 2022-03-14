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ФИЗЛИЦАМ ЗАПРЕТИЛИ ТОРГОВАТЬ ВАЛЮТОЙ НА БВФБ
10:45 15.03.2022
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) приостановило допуск физических лиц к совершению валютно-обменных операций в торговой системе биржи. Об этом говорится в сообщении биржи.
«Правлением ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» принято решение о приостановке допуска физических лиц к совершению валютно-обменных операций в торговой системе биржи», - говорится в сообщении.
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