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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 15 МАРТА 2022 ГОДА

15:52 14.03.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 марта 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2952 белорусского рубля, 1 евро – 3,6181 белорусского рубля, 100 российских рублей – 2,8890 белорусского рубля, 100 гривен – 11,2082 белорусского рубля.