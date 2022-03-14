В понедельник, 14 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0036 BYN (+0,11%) до 3,2952 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,2916 BYN). Объем торгов составил 212 277 000 BYN.

Евро подешевел на 0,0295 BYN (-0,81%) до 3,6181 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,6476 BYN). Объем торгов составил 77 634 600 BYN).

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0516 BYN (+1,82%) до 2,889 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 2,8374 BYN). Объем торгов составил 12 052 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:45 в белорусских банках колеблется между 3,87 и 4,15 рубля; евро между 4,2 и 4,45 рубля; 100 российских рублей между 3 и 3,3 рубля.