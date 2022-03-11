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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 14 МАРТА 2022 ГОДА

14:46 11.03.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 марта 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2916 белорусского рубля, 1 евро – 3,6476 белорусского рубля, 100 российских рублей – 2,8374 белорусского рубля, 100 гривен – 11,1959 белорусского рубля.