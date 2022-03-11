В пятницу, 11 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю отступил на 0,0153 BYN (-0,46%) до 3,2916 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,3069 BYN). Объем торгов составил 199 341 000 BYN.

Евро подешевел на 0,0193 BYN (-0,53%) до 3,6476 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,6669 BYN). Объем торгов составил 93 842 800 BYN.

В свою очередь российский рубль восстановился сразу на 0,0872 BYN (+3,17%) до 2,8374 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 2,7502 BYN). Объем торгов составил 16 297 600 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 3,92 и 4,05 рубля; евро между 4,28 и 4,35 рубля; 100 российских рублей между 2,88 и 3,1 рубля.