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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 11 МАРТА 2022 ГОДА

15:14 10.03.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 11 марта 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,3069 белорусского рубля, 1 евро – 3,6669 белорусского рубля, 100 российских рублей – 2,7502 белорусского рубля, 100 гривен – 11,2480 белорусского рубля.