В четверг, 10 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0038 BYN (+0,12%) до 3,3069 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,3031 BYN). Объем торгов составил 137 010 000 BYN.

Евро подорожал на 0,0503 BYN (+1,39%) до 3,6669 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,6166 BYN). Объем торгов составил 42 096 100 BYN.

В свою очередь российский рубль вырос на 0,0107 BYN (+0,39%) до 2,7502 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 2,7395 BYN). Объем торгов составил 15 908 200 BYN.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 3,89 и 3,999 рубля; евро между 4,17 и 4,39 рубля; 100 российских рублей между 2,83 и 3,2 рубля.