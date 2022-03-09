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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 10 МАРТА СНИЗИЛСЯ К ОСНОВНОЙ КОРЗИНЕ ВАЛЮТ


14:29 10.03.2022

В четверг, 10 марта, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0038 BYN (+0,12%) до 3,3069 BYN за 1 доллар (на предыдущих торгах - 3,3031 BYN). Объем торгов составил 137 010 000 BYN.

Евро подорожал на 0,0503 BYN (+1,39%) до 3,6669 BYN за 1 евро (на предыдущих торгах - 3,6166 BYN). Объем торгов составил 42 096 100 BYN.

В свою очередь российский рубль вырос на 0,0107 BYN (+0,39%) до 2,7502 BYN за 100 российских рублей (на предыдущих торгах - 2,7395 BYN). Объем торгов составил 15 908 200 BYN.

Курс продажи доллара на 14:15 в белорусских банках колеблется между 3,89 и 3,999 рубля; евро между 4,17 и 4,39 рубля; 100 российских рублей между 2,83 и 3,2 рубля.
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EUR 3.6166
USD 3.3031
RUB 2.7395
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Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6166 +0.191
USD 3.3031 +0.2047
RUB 2.7395 -0.1534
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Курсы в банках
на 10.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.8410 4.1000
USD 3.6110 3.8500
RUB 1.5100 2.8400
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Конвертация в банках
на 10.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0950 1.1255
EUR/RUB 131.0000 155.3200
USD/RUB 120.0000 144.5800
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