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09.03.2022

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 10 МАРТА 2022 ГОДА


15:09 09.03.2022

Национальный банк Республики Беларусь установил с 10 марта 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,3031 белорусского рубля, 1 евро – 3,6166 белорусского рубля, 100 российских рублей – 2,7395 белорусского рубля, 100 гривен – 10,9920 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 09.03.2022
валюта курс
EUR 3.4256
USD 3.0984
RUB 2.8929
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Итоги торгов на БВФБ
на 09.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.6166 +0.191
USD 3.3031 +0.2047
RUB 2.7395 -0.1534
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Курсы в банках
на 09.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.7500 4.0000
USD 3.5000 3.6500
RUB 2.2500 2.9800
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Конвертация в банках
на 09.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.1145
EUR/RUB 135.0000 150.3200
USD/RUB 120.0000 139.5800
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